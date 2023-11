Bitcoin kan nog flink omhoog

Bitcoin is in de afgelopen 5 jaar met meer dan 400% gestegen. Tijd voor een correctie?

Waarschijnlijk niet na de doorbraak van bitcoin door de weerstand van 32.000 op 34.400 dollar. Een deel van de stijging is toe te schrijven aan de verwachting dat de vraag en belangstelling zal toenemen als in de VS een ETF mag worden geïntroduceerd. Daarnaast wordt bitcoin gebruikt als hedge, als schuilmiddel, tegen de oplopende inflatie en rente.

Charttechnisch is ruimte voor een verdere stijging tot de weerstand van 49.000 dollar. Ongekend en fundamenteel niet echt te verdedigen.

