Bitcoin handelsvolume droogt volledig op, laagste niveau in 4 jaar

Het handelsvolume op het Bitcoin (BTC) netwerk bereikt op het moment extreem lage waarden. We zien zelfs een dieptepunt die we al 4 jaar niet hebben gezien.

BTC koersdaling dreigt

Analisten zien het dieptepunt als een teken dat particuliere beleggers de markt verlaten. Over het algemeen is deze beleggersgroep vaak verantwoordelijk voor het opvoeren van prijzen in een bull markt. Historisch gezien kan een periode van laag volume voorafgaand aan een grote prijsbeweging, omdat een plotselinge stijging in vraag of aanbod een significante impact kan hebben op de prijs. Gezien het huidige negatieve marktsentiment is het de vrees dat de BTC koers gaat dalen.

Zowel de Spot en derivaten handelsvolume dalen flink. De spotmarkt is de directe aankoop van bitcoin; kopers bieden bijvoorbeeld euro’s of dollars aan, of een andere cryptocurrency zoals Ethereum (ETH), om…