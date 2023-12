Bitcoin gigant breidt uit met maar liefst 180 miljoen Dollar

Bitcoin gigant Marathon Digital Holdings neemt voor $179 miljoen twee bitcoin mining locaties over van Generate Capital. Met de investering zal Marathon binnen twee jaar zijn bitcoin mining hash rate gaan verdubbelen. Dit maakte Marathon gisteren bekend. Dat Marathon Digital een grote aanwinst is voor Bitcoin was al zeker, maar wederom bewijzen ze weer wat voor impact ze kunnen hebben. Wat zullen de cijfers zeggen in twee jaar?

Wat is Marathon Digital Holdings?

Hiervoor heette het Marathon Patent Group en het is een bedrijf dat betrokken is bij onder andere de blockchain en cryptocurrencies, meer bepaald: Bitcoin. Waar ze zich het meest mee bezighouden, is het minen. Ze houden zich namelijk vooral bezig met het produceren van nieuwe bitcoins door het proces van mining, waarbij complexe wiskundige berekeningen worden opgelost om transacties op het Bitcoin-netwerk te valideren.

Hoe Marathon zijn geld verdient, is eigenlijk door het grootschalige minen van Bitcoin met duizenden…