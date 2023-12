Bitcoin, ETFs, en Qatar’s Sovereign Wealth Fund ~ Crypto-Gids

Welkom bij een nieuwe editie van onze nieuwsupdate over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de crypto-wereld. Deze week heeft de markt niet stilgestaan, met opvallende gebeurtenissen die van invloed zijn op zowel de prijsbewegingen van Bitcoin als de bredere adoptie van crypto-assets.

We duiken dieper in de recente stijging van Bitcoin naar $44.000, waarbij futures traders meer dan $160 miljoen verloren te midden van sterke vraag en optimisme over goedkeuring van een U.S. ETF en renteverlagingen. Ook onderzoeken we de mogelijke ‘kill switch’ die is ontdekt in de bijgewerkte ETF-indiening van BlackRock, waarbij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) een nauwe samenwerking heeft met Bitcoin ETF-aanvragers.

Een ander opwindend gerucht dat de ronde doet, betreft Qatar’s Sovereign Wealth Fund, dat mogelijk van plan is maar liefst $500 miljard in Bitcoin te investeren. Deze speculatie komt op een moment van groeiend optimisme rond een mogelijke goedkeuring van een…