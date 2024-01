Bitcoin ETF zorgt niet voor prijsdoorbraak

De introductie in de VS van de Bitcoin ETF’s is succesvol verlopen zonder spanningen. Tot een charttechnische doorbraak van de 48.000 is het niet gekomen. Vanmorgen staat Bitcoin op 45.937, een verlies van 0,5%.

Kort nadat de eerste ETF’s begonnen te handelen, steeg bitcoin tot 49.000 dollar, wat door sommigen als een bullish sentiment werd gezien. Het leidde wel tot hogere prijzen voor andere crypto’s, maar bitcoin daalde naar 45.700 dollar.

Als de marktwerking niet wordt verstoord zullen de ETF’s een afgeleide zijn van de prijsvorming van bitcoin. De tijd zal leren of de onderliggende holdings van de Bitcoin ETF’s zijn opgewassen tegen verstoringen in de vraag- en aanbodverhoudingen. Kijk ook naar de jaarlijkse kosten, want die kunnen flink hoger zijn. Zo heeft de VanEck Bitcoin ETN een expense ratio van 1,0% terwijl de 21Shares Bitcoin Cash ETP het aandurft om 2,5% te vragen.

