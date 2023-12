Bitcoin ETF Goedkeuring Brengt Financiële Reuzen in Marketingoorlog ~ Crypto-Gids

Grote spelers in de financiële wereld, waaronder BlackRock en Nasdaq, hebben onlangs een ontmoeting gehad met de SEC om de voorwaarden voor de notering van een nieuwe Bitcoin ETF te bespreken. Deze besprekingen hebben tot doel de investeringen in Bitcoin te stimuleren en de veiligheid van de markt te waarborgen. Het gepubliceerde memo in het rapport onthult dat de besprekingen gericht waren op de noteringsregels van Nasdaq voor ETF’s, die van vitaal belang zijn om ervoor te zorgen dat de ETF veilig en eerlijk opereert.

BlackRock’s Aanpassingen en Wall Street’s Vooruitzichten:

BlackRock heeft recentelijk aanpassingen gemaakt aan zijn voorstel voor een Bitcoin ETF, waaronder een cash redemption-optie om beter aan te sluiten bij de voorkeur van de SEC. Wall Street toont aanzienlijke belangstelling, met experts die suggereren dat de goedkeuring van een spot BTC exchange-traded fund (ETF) door grote financiële entiteiten zoals BlackRock, Fidelity, en Ark Investment Bitcoin naar…