Bitcoin-ETF: eindelijk groen licht, maar ontvangst is lauw

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) – De koers van de bitcoin liet donderdag weinig beweging zien. De langverwachte goedkeuring voor de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen door de Amerikaanse beurswaakhond SEC, werd daarmee lauw ontvangen door investeerders in de grootste crypto ter wereld. Mede door het optimisme over de mogelijke komst van de beursgenoteerde bitcoinfondsen is de cryptomunt in het afgelopen jaar echter al zo’n 160 procent in waarde gestegen.

Wat zijn¬†bitcoin-ETF’s?

De toezichthouder liet woensdag weten akkoord te zijn gegaan met de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen, ook wel bitcoin-ETF’s genoemd. Dat maakt de cryptomunt toegankelijker voor een grotere groep beleggers. Beleggers hoeven dan niet direct bitcoin te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee. In plaats daarvan krijgen ze de mogelijkheid om indirect te investeren in bitcoin.

“Hoewel we de notering en verhandeling van bepaalde…