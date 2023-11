Bitcoin ETF, Blijvend Optimisme, Onderhandelingen Met BlackRock en Bitcoin halving ~ Crypto-Gids

Terwijl de crypto gemeenschap reikhalzend uitkijkt naar de goedkeuring van een Bitcoin ETF, blijft het optimisme hoog, ondersteund door voorspellingen van een gerenommeerde Bloomberg-analist. Ontdek de laatste stand van zaken en onderhandelingen tussen de SEC en BlackRock, die een cruciale rol spelen in de mogelijke goedkeuring van een Bitcoin Spot ETF. De crypto-markt houdt de adem in, en wij brengen je de exclusieve details op Crypto-gids.

­čôł Bloomberg-analist bevestigt 90% kans op goedkeuring Bitcoin ETF in januari

De cryptomarkt verwacht een mogelijke bullmarkt, getriggerd door gebeurtenissen zoals de Bitcoin-halvering en de goedkeuring van een spot Bitcoin ETF volgend jaar.

Eric Balchunas, senior ETF-analist voor Bloomberg, suggereerde in een post op 29 november dat Bloomberg hun standpunt handhaaft over de 90% kans op goedkeuring v├│├│r 10 januari, wat al maanden hun positie is, zelfs voordat het populair werd.