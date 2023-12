Bitcoin ETF Advertenties, SEC Goedkeuring en Cardano’s Succes ~ Crypto-Gids

De wereld van cryptocurrency blijft evolueren met opwindende ontwikkelingen, variërend van de veelbelovende Bitcoin ETF-advertenties tot de mogelijke goedkeuring door de SEC en het indrukwekkende succes van Cardano. In deze nieuwsupdate duiken we dieper in op deze gebeurtenissen die de cryptogemeenschap momenteel bezighouden.

Bitcoin ETF Aanvragers Rollen Meerdere Bitcoin Advertenties Uit in Afwachting van Goedkeuring:

Terwijl de cryptowereld in spanning wacht op een beslissing van de SEC met betrekking tot een Bitcoin Spot ETF, hebben enkele aanvragers hun crypto-advertenties voor een Bitcoin ETF gelanceerd. Bitwise en Hashdex, twee bedrijven die wachten op goedkeuring, hebben in slechts twee dagen drie advertenties uitgebracht. Bitwise trapte af met een advertentie met Jonathan Goldsmith, bekend als de “Meest Interessante Man ter Wereld”, terwijl Hashdex snel reageerde met hun eigen advertentie op 20 december. Social media reacties suggereren dat Bitwise’s campagne…