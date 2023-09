Bitcoin Ervaart Daling Door Nieuwe Aankondiging SEC

De koers van Bitcoin (BTC) is al voor de tweede maand op een rij aan het dalen, ondanks het nieuws dat een spot Bitcoin ETF waarschijnlijk aanstaande is.

Bitcoin staat 10% lager dan aan het begin van de maand maar weet zich wel redelijk stabiel te houden op het $26.000/$26.500 niveau.

De koers sprong op 29 augustus met 6% omhoog nadat de Grayscale won van de Amerikaanse beurswaakhond, het SEC, maar is de afgelopen 24 uur weer met 5% gezakt. Waarom is Bitcoin weer terug richting de $26.000 gesprongen?

Grafiek: BTC/USD – Bron: CoinMarketCap

Grayscale is een vermogensbeheerder dat verantwoordelijk is voor de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Door de winst in de rechtszaak kan het SEC niet tegenhouden dat Grayscale dit fonds om zet naar een spot-based exchange traded fund (ETF).

Stijging In Handelsvolume

Door het vele nieuws rondom Bitcoin de afgelopen dagen is er een stijging in het handelsvolume geweest….