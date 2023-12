Bitcoin-eigenaren laten interessant handels inzicht zien

Waar de ene persoon denkt dat de koers weer gaat stijgen naar 48.000 dollar is de ander juist erg zoekende en begint te twijfelen aan de markt. Dit zorgt ervoor dat je duidelijke verschillen kunt zien in de manier waarop gehandeld wordt. Deze vaardigheden zijn er altijd al geweest, maar beginnen nu meer op te vallen en de vraag is dan vooral: waar gaat dit heen?

Slechte start

De week is om te beginnen niet al te goed van start gegaan met een daling van meer dan 5%. Het is al een aantal dagen geleden duidelijk geworden dat de Bitcoin een beetje verhit aan het raken is. Eigenlijk speelt dit al sinds de Bitcoin de 40.000 dollar aangetikt heeft. Een sterke weerstand is weer te zien rond de 44.000 dollar, maar wat dit ook met zich meebrengt, is de verkoopdruk.

Maar als je Dalmas Ngetich van NewsBTC moet geloven, dan heeft de daling van Bitcoin inmiddels ook wel z’n tijd gehad en zijn we klaar voor hogere koersen. In zijn analyse spreekt Ngetich de verwachting uit dat we binnen afzienbare…