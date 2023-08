Bitcoin duikt omlaag – CashCow.nl

Bitcoin crasht 8% om onder de $25K te duiken in een nieuwe periode van volatiliteit. Wat is er gebeurd?

Het is een vlaag van speculatieve redenen, waaronder renteverhogingsdruk, mogelijke verkoop van walvissen en zelfs SpaceX die een deel van zijn BTC-stack verkoopt. Aldus een bericht van TradingView.

De prijs van Bitcoin (ticker: BTCUSD) daalde ongeveer 8% in de late donderdaghandel, waardoor ongeveer $ 40 miljard van de waarde van het token werd gewist in een tijdspanne van minder dan 10 minuten. Verward gebabbel verspreidde zich over crypto-hubs, waarbij velen verbijsterd achterbleven over wat er gebeurde. Hier is alles wat zich kort voor de flashcrash ontvouwde.

Een reeks economische rapporten en verwachtingen veranderden sommige diamanten wijzers in papieren handen. De rente zal waarschijnlijk nog hoger worden, bleek uit de laatste Fed-notulen. Op een aparte noot zou de verkoop kunnen zijn ingegeven door een grote positie die in de markt wordt geliquideerd, d.w.z. een walvis die…