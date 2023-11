Bitcoin Doorbreekt Records, pro Bitcoiner Wint Verkiezingen in Argentinië ~ Crypto-Gids

In een opmerkelijke ommekeer van gebeurtenissen heeft Javier Milei, een fervent voorstander van Bitcoin, de presidentsverkiezingen in Argentinië gewonnen, terwijl de prijs van Bitcoin de grens van $37.000 doorbrak. Deze verkiezingswinst markeert een keerpunt in de politieke en economische geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land, te midden van een ernstige inflatie, een dreigende recessie en toenemende armoede.

Milei, die bekendstaat om zijn radicale opvattingen, belooft de economie te herstellen door het omarmen van Bitcoin als een middel om geld terug te brengen naar de private sector, die hij beschouwt als de ware eigenaar ervan. Echter, de overwinning van Milei wordt overschaduwd door controverses, waaronder zijn steun voor het crypto piramidespel CoinX op Instagram, dat hij promootte als een ontsnappingsroute voor Argentijnen tegen inflatie.

Terwijl de officiële resultaten nog moeten worden aangekondigd, heeft de verliezende kandidaat, minister van Economie Sergio Massa, in…