Bitcoin-daling kan worden toegeschreven aan SpaceX, de yuan en de Fed

SpaceX van Elon Musk verkocht naar verluidt zijn Bitcoin (BTC) bezittingen, waardoor de prijzen van de crypto-markt dalen. Het faillissement van een Chinese vastgoedgigant en vrees voor renteverhogingen zijn enkele van de theorieën die zijn geopperd als verklaring voor de onverwachte prijsdaling van Bitcoin.

Op 18 augustus stortte de prijs van Bitcoin plotseling meer dan 8% in een tijdsbestek van 10 minuten in, waarbij ook de bredere crypto-markt werd meegesleurd, wat velen in de crypto-community verbaasd achterliet. Hoewel er geen consensus lijkt te zijn over de reden achter de plotselinge daling van de markten, hebben verschillende crypto-marktanalisten hun eerste theorieën gedeeld.

Josh Gilbert, marktanalist bij eToro, schreef de daling toe aan een rapport waarin stond dat SpaceX mogelijk een deel of al zijn $373 miljoen aan Bitcoin bezittingen van de hand heeft gedaan. Dit rapport werd gepubliceerd in een artikel van The Wall Street Journal op 17 augustus. Gilbert…