Bitcoin daalt op Kerstavond, maar herstelt zich weer

Op Kerstavond, vlak na 23:00 uur, zakte de koers toch wel echt in elkaar tot een absoluut dieptepunt van onder de 42.800 dollar. Gedurende de rest van de nacht is de koers iets hersteld waardoor het prijslevel van 43.400 dollar nu weer binnen handbereik ligt. Het was dus even schrikken, maar wat was er precies aan de hand?

Voorspelling

Het was al benoemd door verschillende analisten: eerst een daling en vervolgens een enorme koersstijging. Dat tweede moet nog maar eens gezien worden. Volgens cryptoanalist DonAlt wordt de huidige stijging voornamelijk aangedreven door de hype rond een mogelijke goedkeuring van een Spot exchange-traded fund (ETF), die al in januari zou kunnen plaatsvinden. Hij gelooft dat dit een typisch “sell-the-news” evenement kan worden.

Mocht dit “sell-the-news” scenario zich ook daadwerkelijk zo uitpakken, dan had DonAlt al aangegeven dat de prijs van Bitcoin tijdelijk zou kunnen dalen naar $35.000 voordat het weer begint te stijgen. Voor sommige…