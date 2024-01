Bitcoin crasht door fake nieuws

Bitcoin (BTC) is ontzettend gedaald rond 22:30 dinsdagavond. Een aankondiging van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) op X (voorheen Twitter) blijkt fake nieuws te zijn. In de aankondiging stond dat de SEC verschillende ETF’s heeft goedgekeurd en dat ze op alle nationale exchanges konden worden verhandeld.

Het bericht: fake nieuws

Gisteren rond kwart over tien op de avond publiceerde de U.S. Securities and Exchange Commission een bericht op X dat bitcoin spot ETF’s waren goedgekeurd. Na het nieuws steeg bitcoin enorm hard, naar een hoogtepunt van 47.760 dollar binnen een kwartier. Het nieuws bleek echter nep, nadat SEC voorzitter Gary Gensler op zijn X pagina plaatste dat het SEC account was gehackt.

Tot nu toe zijn er nog geen ETF’s goedgekeurd, meldt SEC voorzitter Gary Gensler op X. Het ging waarschijnlijk om een poging van de hacker om de bitcoin markt te manipuleren. Je zou kunnen zeggen dat dit ook wel degelijk is gelukt.

Het SEC account is nu weer in…