Bitcoin (BTC) Schiet Voorbij $38K: Tijd om in te Stappen?

Op 24 november bereikte Bitcoin (BTC) een nieuw 18-maanden hoogtepunt door de $ 38,000 grens te doorbreken, gedreven door activiteiten op de derivatenmarkten en toenemend kopersmomentum. Deze opwaartse trend in de grootste cryptocurrency, gedocumenteerd door Cointelegraph Markets Pro en TradingView, markeert een significante mijlpaal in het herstel van de cryptomarkt. Deze recente stijging weerspiegelt niet alleen het groeiende vertrouwen van investeerders in digitale valuta’s, maar onderstreept ook de voortdurende volatiliteit en de invloed van grote handelaren op de markt.

