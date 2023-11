Bitcoin boven de 36.000 dollar: ‘ETF nog niet ingeprijsd’

De Bitcoin koers is tijdens de Aziatische handelsuren boven de 36.000 dollar uitgeschoten en staat op het moment van schrijven op ongeveer 36.500 dollar. Volgens Matt Hougan, de CIO van Bitwise, is de komst van een Spot Bitcoin ETF in de Verenigde Staten echter nog steeds niet volledig in de prijs verwerkt.

Bitcoin is de afgelopen maand met 30 procent gestegen en vanaf het begin van 2023 met ongeveer 120 procent, maar volgens Hougan staan ons nog veel grotere stijgingen te wachten.

ETF nog niet ingeprijsd

“De ETF is nog niet ingeprijsd, omdat de mensen die deze ETF gaan kopen zich er nog niet bewust van zijn dat hij gaat komen of heel waarschijnlijk op de markt komt; de meeste adviseurs, die het natuurlijke publiek zijn voor deze ETF, verwachten het felbegeerde beleggingsproduct pas in 2025 of later”, zo stelt Hougan.

“Als de mensen die deze ETF gaan kopen niet denken dat hij binnen nu en twee maanden wordt goedgekeurd, dan zie ik niet in hoe de komst van de Spot…