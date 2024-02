Bitcoin bereikt recordhoogte tegenover Japanse yen

Bitcoin heeft een historische mijlpaal bereikt in Japan, met een recordhoogte van ¥7.819,90. Die all-time high voor Bitcoin ten opzichte van de Japanse yen vond plaats op hetzelfde moment dat de nationale valuta van Japan naar het laagste niveau in 33 jaar zakte ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het lukt de Japanse centrale bank maar niet om controle te krijgen over zijn eigen valuta.

Historische daling van de yen

Deze ontwikkeling zorgt voor een mix van kansen en zorgen in Japan. De daling van de yen werd versneld door sterker dan verwachte inflatiecijfers in de Verenigde Staten, wat de hoop op een vroegtijdige renteverlaging door de Amerikaanse Federal Reserve temperde. Hogere rentes in Amerika leveren een sterkere dollar op, wat ten koste gaat van andere fiatmunten.

Als gevolg hiervan is de yen verzwakt tot onder de grens van ¥150 per dollar, wat heeft geleid tot aanzienlijke interventies van de hoogste monetaire functionarissen van Japan. Gaat Japan na jaren…