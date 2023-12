Bitboy voorspelt: XRP wordt best presterende cryptomunt van 2024-2025

Volgens de bekende en enigszins controversiële crypto-analist Ben Armstrong (Bitboy), zal XRP in de bullmarkt van 2024-2025 beter presteren dan andere grote cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum.

Deze ambitieuze voorspelling steunt op de indrukwekkende prestaties van XRP tijdens de bullmarkt van 2020-2021. Een sleutelfactor in deze prognose is de gedeeltelijke juridische overwinning van Ripple tegenover de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), een gebeurtenis die aanzienlijk bijdroeg aan het versterken van het vertrouwen in XRP.

Waarom zal XRP beter presteren dan andere crypto’s?

BitBoy Crypto, de bekende crypto-analist, benadrukt dat verschillende cruciale factoren samenkomen om XRP in de schijnwerpers te zetten voor de komende bullmarkt.

Een sleutelfactor in deze opwaartse trend is de invloed van de oprichters van Ripple en de toewijding van de XRP-gemeenschap.

BitBoy heeft specifiek lof voor het managementteam van Ripple, met…