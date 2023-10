Biotalys | Het is wachten op de toezichthouder

Biotalys is een Belgische specialist in het ontwikkelen van biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van eiwitten afgeleid van antilichamen van lama’s. Het aandeel staat onder druk sinds de halfjaarrapportering eind augustus. Toen moest Biotalys voor de derde keer uitstel opbiechten over de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing van het eerste kandidaat-product Evoca.



Op welk moment de Environmental Protection Agency (EPA) met een beslissing komt, is nog onduidelijk. Hoewel een verzoek tot extra onderzoek nooit mag worden uitgesloten, gaan we er nog steeds vanuit dat Evoca zal worden goedgekeurd. We bevestigen het koopadvies voor het aandeel Biotalys, maar wel voor de geduldige en risicobewuste lange termijnbelegger. De forse terugval maakt het bedrijf kwetsbaarder voor een…