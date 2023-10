binnenkort gesprek over onmiddellijke transfer naar Ajax

Ajax zet alles op alles om Alex Kroes op korte termijn los te weken bij AZ. De Telegraaf meldt donderdagavond dat Michael van Praag en Louis van Gaal binnenkort namens de Amsterdamse club met AZ gaan praten over een vroegtijdige overgang van Kroes.

Kroes treedt in principe pas op 15 maart 2024 in dienst als algemeen directeur bij Ajax. Hij wordt in de Johan Cruijff ArenA de opvolger van Edwin van der Sar. AZ wilde Kroes aanvankelijk pas op 15 maart 2023 naar Ajax laten vertrekken, maar algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ zette onlangs bij ESPN de deur al op een kier voor een eerdere overstap van Kroes.



Ajax zal nu dus met AZ gaan onderhandelen over een eerdere overgang van Kroes. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf hebben rvc-voorzitter Michael van Praag en Van Gaal, de adviseur van de commissarissen, volgende week een afspraak staan met AZ-directeuren Robert Eenhoorn en René Neelissen.

