Binnenkijken in nieuwe woning met grote garage en vrij uitzicht van Nicolette Kluijver. Zie foto’s

En deze kocht ze met korting…

Zoals bekend is tv presentatrice Nicolette Kluijver, die we o.a kennen van het programma Expeditie Robinson, vanuit Bonaire teruggekeerd naar Nederland. Dit omdat haar dochter naar de middelbare school moet en dat dit voor haar in Nederland beter is.

Zoals bekend is zij gescheiden van haar man Joost Staudt, die overigens ook terugkeert naar Nederland. Wel heeft Nicolette op Bonaire haar nieuwe liefde Milan ontmoet. Maar dit is volgens haar pas in een verkennende fase.

WOONBOERDERIJ

Nicolette bezit in Ouderkerk aan de Amstel een woonboerderij, die te koop staat, maar koos ervoor een nieuw leven in een nieuw huis te starten. Zij kocht recent een vrijstaande eengezinswoning in Aalsmeer voor 652.000 euro.

KORTING

Daarmee wist zij 23.000 euro korting te bedingen van de vraagprijs die op 675.000 euro lag. Wat krijgt zij hiervoor? In ieder geval een vrijstaande woning met dakterras en aan de achterkant een vrij…