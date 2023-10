Binnenkijken in luxe villa met zwembad van Rachel Hazes. Zie foto’s

Rachel baadt letterlijk en figuurlijk in luxe….

Rachel heeft deze vrijstaande villa gekocht voor de prijs van 540.000 euro en dat is maar 5000 euro boven de vraagprijs van 535.000 euro.

De villa ligt op een loopstand van het dorpscentrum van Mijdrecht en heeft een totale woonoppervlakte van 208 vierkante meter. Het totaal aantal kamers bedraagt zes, waaronder vier slaapkamers en 1 badkamer. Dit totaal verdeelt over vier woonlagen.

Het mooiste is wellicht dat Rachel nu beschikt over een inpandig zwembad en ook nog over een sauna. Ook is er een dakterras aanwezig en nog een balkon. De auto kan worden geparkeerd in de garage, die plaats biedt aan 1 auto.

De achtertuin is 108 vierkante meter en ligt op het zuidoosten. De villa is overigens een dijkwoning. De benedenverdieping is uitermate geschikt te maken voor o.a. een eigen praktijk, atelier, studio of kantoor aan huis.

Doordat de woning tegen een dijk gebouwd is, ligt de woonverdieping aan de…