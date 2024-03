Binnenkijken in liefdesnestje Joy Beune, wereldkampioene All Round schaatsen, en haar vriend Kjeld Nuis. Zie foto’s

ZIE HIER DE BEELDEN VAN DE WONINGI

Joy Beune maakte in Inzell haar debuut op het WK All Round in het Duitse Inzell en gelijk pakt ze de wereldtitel. Een zeer knappe prestatie. Ze vocht een gevecht uit met Marijke Groenewoud die uitendelijk het zilver wist te bemachtigen.

RELATIE

Deze wereldtitel zal Joy uitgebreid gaan vieren met haar vriend Kjeld Nuis, ook een topschaatser. De twee hebben sinds 2019 een relatie en wonen samen in de woning van Kjeld in Heerenveen.

PRIJS VILLA

Kjeld kocht deze vrijstaande villa voor de prijs van 500.000 euro. Dez hypotheek werd verstrekt door zijn eigen B.V.: Kjeld Nuis B.V. welke een eigen vermogen bezit van 1,5 miljoen euro. .

De villa waar de twee wonen,heeft een woonoppervlakte van 192 vierkante meter en telt in totaal vijf kamers, waaronder vier slaap- en 1 badkamer..