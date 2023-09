Binnenkijken in de woonboerderij van Guido Weijers

Guido wilde ooit een huis op Mallorca, omdat het daar altijd mooi weer is en hij er fijn vrienden uit zou kunnen nodigen. “Maar hoe vaak komen je vrienden nou daadwerkelijk naar Mallorca?”, zei Guido in een interview met 1Limburg. Daarom besloot de cabaretier het dichter bij huis te zoeken en verhuisde hij naar Limburg. Voor hem geen onbekende plek. Hij fietste al tien jaar in Zuid-Limburg en zijn vader komt oorspronkelijk uit Gennep.

In 2019 kocht Guido een oude boerderij in het Heuvelland. De woning staat op een perceel van ruim tienduizend vierkante meter en beschikt over meerdere panden. Het optrekje ligt dicht bij het centrum van Valkenburg. “De boerderij die ik hier heb gekocht was ooit bedoeld om rustig te kunnen schrijven, maar ondertussen is het zo veel meer. Hier in Limburg hebben we ieder weekend mensen over de vloer. Kijk, de stad is ook leuk, mensen kijken, een druk leven. Maar hier is de zonsondergang elke dag anders het is hier echt genieten.”

Of het…

