Binnenkijken in appartement van Heel Holland Bakt jurylid Robert van Beckhoven. Zie foto’s

Hij woont hier om een specifieke reden….

Meester Boulanger en meester Patissier Robert van Beckhoven, bekend als jurylid van het MAX programma Heel Holland Bakt, dat hij samen presenteert met Andre van Duin en Janny van der Heijden, kocht dit hoekappartement in Leidschendam in 2018.

BAKKERSWINKEL THE MALL

Deze kocht hij vrijwel zeker, omdat hij in 2019 een bakkerswinkel zou gaan openen in het Westfield Mall winkelcentrum in Leidschendam. Door allerlei omstandigheden is de winkel helaas nooit geopend.

WAARDE APPARTEMENT ROBERT VAN BECKHOVEN

Het appartement heeft de meesterbakker echter nog wel. Hij betaalde hiervoor 180.500 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 176.000 euro. Het is zeker een goede investering geweest, want op dit moment wordt de waarde geschat op 480.000 euro.

INDELING APPARTEMENT

Het hoekappartement heeft een woonoppervlakte van 73 vierkante meter en telt vier kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer. De keuken is…