Binder reed over Bagnaia heen: “Nachtmerrie van iedere coureur”

Francesco Bagnaia ging zondag kort na de start van de Catalaanse Grand Prix hard onderuit bij het uitkomen van bocht 2. Daarbij maakte hij al een lelijke smak op het asfalt, om daarna over zijn benen gereden te worden door Brad Binder. De KTM-coureur kon niet uitwijken toen de WK-leider voor zijn neus op het asfalt belandde. Het incident maakte indruk op Binder, die tijdens de rode vlag al naar het medisch centrum op het circuit ging om poolshoogte te nemen bij Bagnaia. Tot zijn opluchting zag hij aldaar dat de Ducati-rijder op het oog redelijk in orde was, al erkende de Zuid-Afrikaan wel dat hij met het moment zijn ergste nachtmerrie meemaakte.

“Ik ben naar Pecco gegaan en hij leek in orde. Het moeilijkste is om weer op te stappen en door te gaan. Het goede is dat ik hem zag bewegen. Ik wist dat ik net zijn been – of benen, ik weet het niet – had geraakt, maar ik wist dat ik er genoeg overheen was om hem niet haaks te raken. Uiteindelijk is dit de…