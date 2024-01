Bilal Wahib bedriegt zijn vriendin met al deze vrouwen

Zo’n twee jaar terug werd Bilal Wahib keihard gecanceld, nadat hij een 12-jarige knaap vroeg zijn slurf te tonen in een livestream op Instagram. Bij Humberto aan tafel gingen de sluizen open en huilde Bilal om hoe erg hij dat wel niet vond. Vergeven en vergeten? Mwah, niet nu blijkt dat Bilal ook zijn vriendin bedriegt met… ja, zo ongeveer alles met een hartslag.

Sophie Keizer is de hondstrouwe vriendin van de omstreden acteur Bilal Wahib. Toen het hele land hem uitspuwde omdat hij een minderjarige snuiter uit zijn broek had gepraat, liet zij hem als enige niet in de steek. Gelukkig krijgt ze daar heel veel voor terug. Namelijk een vent die haar om de haverklap bedriegt in Spaanse badplaatsen.

Betrapt

Instagrampagina Juicechannel doet een oproepje naar verhalen over vreemdgaande BN’ers. Hun DM stroomt vervolgens overvol met mensen die Bilal hebben betrapt met andere vrouwen, of zelf bijna de dupe werden van zijn…