Bijzondere uithaal naar Rachel Hazes: “Ze is paranoia”

Rachel Hazes staat op haar Instagram stil bij het overlijden van haar man André Hazes. Intussen is er een scherpe uithaal naar haar.

Het blijven woelige tijden voor Rachel Hazes. Ze heeft nu weer ruzie met haar zus Els Hofland.

Daarnaast heeft Els ook nog haar huis te koop gezet. Er is niemand die weet waarom ze dat gedaan heeft.

Of is er toch iemand die het weet? Yvonne Coldeweijer zegt wel een idee te hebben.

Haar hypotheek loopt bij Rachel en ze vreest voor allerlei rechtszaken. Yvonne zegt dat Rachel aan Els een hypotheek gegeven heeft omdat ze die bij de bank niet kon krijgen.

“Maar ja, weet je wat het is met narcisten… Ik wou het gisteren bijna alweer typen, maar ik mag van de rechter eigenlijk Rachel ook geen narcist meer noemen, hè?”,citeert Mediacourant Yvonne in de Juice-show.

Volgens Yvonne is Rachel niet goed bij haar hoofd. “Bij haar thuis zijn de gordijnen dicht. Ja, want zij is paranoia.”

“Ze heeft ook straatvrees. Ja, daarom heeft ze…