Top 15 Meest Bijzondere Spullen te Koop op het Internet

Het internet staat tegenwoordig bol van allerlei producten voor zowat elke functie of elk doel. Er is geen einde aan wat je zelf online kunt kopen in onze moderne digitale wereld, en het is veilig om te zeggen dat sommige ongewone artikelen hun weg hebben gevonden naar het e-commerce rijk.

Dus, wat zijn enkele van de vreemdste dingen die je online kunt kopen? Hier is een selectie van enkele van de vreemdste dingen die op internet worden verkocht.

1. Vloerreinigende pantoffels

Word je moe van het dweilen van de vloer? Geen nood, je kunt dat nu doen terwijl je door je huis loopt. Met dweilpantoffels kun je je vloeren een beetje TLC (Tender, Love & Care) geven terwijl je andere dingen doet. We kunnen niet garanderen dat ze net zo effectief zijn als een dweil, maar ze zouden je zomaar kunnen helpen om de boel wat schoner te houden tijdens je drukke periodes.

2. Een jodelende augurk

Deze heeft niet veel praktisch aspect. Dit product is alleen nuttig als je een augurk wilt die jodelt. Het is immers een jodelende augurk. Het is niet helemaal duidelijk hoe of waarom dit product tot stand is gekomen. We weten alleen dat het je gewoon aan het lachen kan maken, en dat je het snel en gemakkelijk kunt kopen op Amazon.

3. Vinger stokjes

Velen van ons snacken graag terwijl we gamen, werken of gewoon de tijd doden op onze apparaten. Maar eten met onze handen terwijl we ook techniek hanteren kan resulteren in de opbouw van veel vet en vuil, vooral in toetsenborden en controllers. Wat is dan de oplossing? Nou, je kunt het snacken voor een andere keer laten, of je kunt een paar vingerstokjes pakken.

Met vingerstokjes kun je kleinere hapjes zoals chips, noten, snoep of bessen pakken terwijl je je laptop, pc, smartphone of ander apparaat gebruikt. Ze zijn zowel nuttig als betaalbaar, en kunnen je helpen vuil weg te houden van je dure tech.

4. Items die behekst zijn

Als je ooit een paranormale film hebt gezien, heb je waarschijnlijk gehoord van spookachtige voorwerpen. Welnu, als je toevallig gelooft dat voorwerpen inderdaad kunnen gaan spoken, dan kan het internet je van dienst zijn.

Misschien wil je alles wat spookt vermijden, maar aan de andere kant kun je zulke dingen heel interessant vinden. Dus als je een zogenaamd spookachtig voorwerp wilt hebben, ga dan gewoon online, want er is genoeg om uit te kiezen.

Vooral sites als eBay zitten vol met haunted items, dus kijk eens wat je kunt vinden als je geïnteresseerd bent in het vinden van een paranormaal product.

5. Een Bob Ross Chia Pet

Wie houdt er niet van Bob Ross? Nou, als je een bijzonder fervente fan bent, en aanleg hebt voor tuinieren, kun je overwegen om een Bob Ross chia huisdier te kopen. Met dit grappige product kun je Bob’s beroemde afro laten groeien in de vorm van een chia plant. Ze zijn gemakkelijk te verzorgen en zien er hilarisch uit. Je kunt er nu zelfs een kopen op Amazon.

6. Een Dinosaurus Taco Houder

Er is niets erger dan je taco neerleggen en dat alles wat erin zit eruit valt. Maar soms hebben we een pauze nodig van ons festijn. Dus, als je een oplossing zoekt voor dit probleem, en je esthetische smaak is een beetje eigenzinnig, overweeg dan een taco-houder met dinosaurusthema.

Of, zoals je in de afbeelding hierboven hebt gezien, een nachohouder met dinosaurusthema is misschien meer iets voor jou. Hoe dan ook, het is een leuke manier om je eten te bewaren terwijl je aan tafel zit.

7. Iemands gezicht op een kussen

Je kunt genoeg doen om een kussen te versieren: pailletten, patronen, kwastjes, of een ander soort schattig accessoire toevoegen. Maar iemands gezicht? Blijkbaar wel! De laatste jaren is dit eigenzinnige cadeau-idee erg populair geworden, waarbij mensen foto’s van hun vrienden, familieleden en huisdieren gebruiken als een soort eigenzinnig aandenken.

Of je nu een groot statement stuk wilt, of een kleinere toevoeging aan je bank, een van deze gepersonaliseerde kussens kan zowel gedenkwaardig als amusant zijn voor jou of een geliefde. Zelfs grote online winkels als Etsy bieden nu zo’n product aan, waardoor het gemakkelijk toegankelijk is.

8. Een koelkast met schoonheidsproducten

Tegenwoordig zijn huidverzorgingsroutines helemaal in. Maar niet alle producten zijn hetzelfde, en sommige zijn beter af in een gekoelde omgeving (vooral die welke 100% natuurlijk en zonder conserveringsmiddelen zijn).

Hier kunnen schoonheidskoelkasten uitkomst bieden. Deze minikoelkasten kunnen je huidverzorgingsproducten gekoeld houden in je slaapkamer of badkamer, voor alle gemak. Je kunt ze tegenwoordig op veel sites vinden, waaronder Amazon.

9. Samurai ijslolly vormen

Wie heeft gewone ijslolly’s nodig als je ze kunt krijgen in de vorm van een samoeraizwaard? De afgelopen jaren zijn funky ijsblokbakjes en lollymallen behoorlijk populair geworden, dus het is geen verrassing dat je nu zelfs samoerai mallen kunt kopen voor je bevroren lekkernijen.

10. Een eekhoorn vingerpopje

Deze spreekt voor zich, en is zeker een beetje vreemd. Maar als je een kind wilt vermaken, een huisdier geamuseerd wilt houden, of gewoon iets ongewoons voor jezelf wilt aanschaffen, dan kan een eekhoorn vingerpop iets voor jou zijn.

11. Glow-in-the-Dark Toiletrol

Ooit midden in de nacht naar het toilet gerend om er achter te komen dat je bijna blind wordt als je het licht aandoet? Nou, vrees niet. Nu kun je jezelf fluorescerend toiletpapier kopen, zodat je kunt doen wat je moet doen zonder een schakelaar om te zetten.

Je kunt dit product vinden op een aantal verschillende sites, en hoewel het zeker prijziger is dan gewoon toiletpapier, kan het zeker van pas komen bij die toiletbezoekjes van 3 uur ’s nachts.

12. Douchekop luidsprekers

Velen van ons luisteren graag naar iets onder de douche, of dat nu muziek, podcasts of iets dergelijks is. Maar technologie en water gaan niet bepaald samen, en volledig waterdichte luidsprekers kunnen soms prijzig zijn. Dus, als je van dichtbij naar audio wilt luisteren zonder waterschade te riskeren, overweeg dan om jezelf een douchekopluidspreker aan te schaffen om je dagelijkse wasbeurt op te fleuren.

13. Ovenhandschoenen met kreeftenklauw

Hoewel een paar ovenhandschoenen met kreeftenklauw het koken niet gemakkelijker zullen maken, kan het het wel wat pittiger maken. Met dit hilarische accessoire kun je alles wat in de oven kookt stijlvol vastpakken.

14. Een geld-etende spaarpot

Een beetje griezelig, toch? Nou, ongeacht zijn uiterlijk, eet deze eigenzinnige kleine geldbank met letterlijk alle munten op die je erin stopt. Hoewel dit misschien niet voor iedereen is weggelegd, is het zeker een interessant productje dat je spaargewoonten wat interessanter kan maken.

15. Een 3D Shrek Lamp

Als je denkt aan het kopen van een lamp, is het onwaarschijnlijk dat Shrek in je opkomt. Maar niettemin kun je nu een 3D Shrek lamp kopen voor je huis. Of je nu een ouder bent, een langdurige fan, of gewoon iets wilt om naar te giechelen, deze eigenzinnige Shrek lamp zou een intrigerende toevoeging aan je woning kunnen zijn.

Internet is een vreemde en wonderlijke plaats voor shoppers

Het valt niet te ontkennen dat je tegenwoordig online echt vreemde dingen kunt vinden, en de bovenstaande lijst omvat slechts enkele van de honderden ongewone producten die er tegenwoordig zijn. Dus als je in de markt bent voor iets eigenzinnigs, dan zal het e-commerce rijk je zeker niet teleurstellen.