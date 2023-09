Bijzondere dag voor André Hazes: ‘Dankjewel voor de verandering’

Het was gisteren een hele bijzondere dag voor André Hazes . Om deze reden zet zijn – voor nu – grote liefde Monique Westenberg hem maar al te graag in het zonnetje.

De verslaving van André Hazes

In de documentaire André Hazes: Crossroads, kregen we te zien dat André Hazes een verslaving heeft aan verboden middelen. Hij dronk ontzettend veel en haalde heel wat grammen door zijn neus heen voor zijn optredens. Zo waren er nog veel meer spraakmakende momenten in de documentaire.

Hij eindigde uiteindelijk in een afkickkliniek, om tegen zijn verslaving te vechten. In de documentaire zagen we een ‘nieuwe André’, die terug keek op zijn oude leven en hoe diep hij eigenlijk gezonken was. Je vecht iedere dag tegen een verslaving en tot nu toe lijkt André dat gevecht continu te winnen. Hij was gisteren twee jaar nuchter en dat is iets op ontzettend trots op te zijn!

Twee jaar clean

Monique Westenberg, de grote liefde van André, is degene die hem op een dag als vandaag heel erg graag…