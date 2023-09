Bijna miljoen euro korting op voormalig optrekje van Patricia Paay. Zie foto’s

Al zeven jaar staat de kasteelhoeve waar Partricia Paay ooit gelukkig was met Adam Curry en waar de docu soap The Adams Family werd opgenomen te koop. Er lijkt wel een vloek op te rusten.

MEGA PRIJSVERLAGING VOORMALIG KASTEEL PATRICIA PAAY

Ooit begonnen de ouders van haar huidige echtgenoot Robbert met een vraagprijs van 2.750.000 euro om die na jaren te verlagen naar 2.295.000 euro

Ook op deze prijs vonden zij geen koper. Daarna werd de vraagprijs met drie ton euro verlaagd naar 1.995.000 euro. Maar ook dit bleek niet voldoende om een koper te vinden en hebben zij de vraagprijs wederom verlaagd en wel naar 1.775.000 euro ofwel met twee ton.

De totale prijsverlaging komt daarmee uit op 975.000 euro ofwel bijna 1 miljoen euro en dan nog is het de vraag of er snel een koper kan worden gevonden. Maar wat krijgt die koper voor zijn of haar geld?

DIT KRIJGT DE KOPER VOOR ZIJN GELD

De koper krijgt in ieder geval een kasteelhoeve met een totale woonoppervlakte van…