Bijna een derde nieuw geregistreerde auto’s in Nederland elektrisch

Er mag dan onzekerheid bestaan over de toekomst van de elektrische auto, het afgelopen jaar laat zien dat er voorlopig nog voldoende animo bestaat voor elektrisch rijden. Van alle nieuwe voertuigenregistraties in Nederland was in 2023 30,8 procent elektrisch. Dit betekent een toename van 7,5 procent. Een nog groter aandeel was hybride (37,9 procent). De ouderwetse benzine auto bleef haken op 30,4 procent, terwijl diesel met 1,1% nauwelijks een bijdrage leverde.

De meest verkochte auto’s van 2023

Dat leren we uit de cijfers die de BOVAG heeft gepubliceerd. Met afstand de bestverkochte auto van 2023 is de Tesla Model Y met 13.758 registraties (3,7 procent marktaandeel). De nummer twee, de Kia Picanto, loopt ruim 3000 registraties achter. Het geeft wel aan dat de consument vooralsnog graag elektrisch koopt. Voor het perspectief: in totaal zijn er in het afgelopen jaar 369.791 nieuwe registraties van auto’s vastgelegd.

Tesla blijft een dominante kracht op het…