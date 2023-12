Bijna 4 op 5 mensen shoppen online, vooral twintigers en dertigers

Leestijd: < 1 minuut

In de eerste helft van dit jaar heeft 78 procent van de Nederlanders iets online gekocht. Dat is 4 procent meer dan een jaar geleden, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 25- tot 35-jarigen shopt 93 procent online.

Onder 75-plussers deed 36 procent online-aankopen, zegt het CBS op basis van een enquĂȘte onder 6000 Nederlanders.

Het CBS maakt onderscheid tussen het online kopen van spullen zoals meubels, kleding of boeken enerzijds en het leveren van onlineproducten of -diensten zoals e-books, spellen en kaartjes anderzijds. 42 procent van de mensen kocht dit jaar online kaartjes voor een concert, film of het theater. Dat was vorig jaar nog 38 procent. Ook werd vaker een abonnement voor internet of mobiele telefoon gekocht of muziek via een streamingdienst, constateert het statistiekbureau.

Bijna de helft van de mensen die online-aankopen deed, had klachten over de aanschaf. De meest genoemde klacht was te late levering…