‘Bij Ajax lijken ze langzaam te begrijpen dat ze juist geen Ajax meer zijn’ – Voetbal International

Er is iets gaande. De Fluwelen Revolutie die Johan Cruijff voor zich zag vindt nu plaats, alleen niet helemaal op de manier zoals hij en zijn volgers dat hadden bedacht. Het is een Schuurpapieren Revolutie die iedere dag voelt alsof je een enorme pleister van je behaarde arm aftrekt.

Veel Ajacieden zitten nog vol in de ontkenning, er wordt nog wat gesparteld door de zwarte bivakkabouters en Sjaak Swart zit in de kantine nog steeds uit te leggen waarom er alleen bij Ajax wordt gevoetbald alsof er goud door de aderen stroomt, maar er is inmiddels iets heel anders gaande: een schitterend ongeluk. Ze snuffelen in Amsterdam voor het eerst aan nederigheid.