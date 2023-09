Big Bazar ontloopt weer bankroet na veiligstellen 2 miljoen euro

Leestijd: 2 minuten

Winkelketen Big Bazar ontloopt opnieuw een faillissement. Twee schuldeisers hebben een verzoek ingediend bij de rechter om een deskundige aan te laten stellen die kan bekijken hoe de financiële problemen bij de budgetketen opgelost kunnen worden. Daarbij wijzen ze er ook op dat Big Bazar een geldinjectie van 2 miljoen euro heeft binnengehaald, staat in het verzoekschrift van twee leveranciers. Met dat geld zou het bedrijf aan zijn lopende verplichtingen kunnen voldoen.

Door het verzoek in Leeuwarden worden lopende faillissementsaanvragen automatisch gepauzeerd. Zo zou dinsdag de rechter in Amsterdam zich buigen over zo’n aanvraag. Mocht de rechter deze keer wel instemmen met het aanstellen van een herstructureringsdeskundige, na twee keer een ‘nee’ te hebben verkocht, dan volgt ook een langere afkoelingsperiode waarin aanvragen van een bankroet in de wachtstand gaan. Die tijd gebruikt een deskundige dan om na te gaan of een akkoord mogelijk is…