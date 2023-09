Bibi Breijman vertelt over haar relatie met Waylon

Het overspel van Waylon

We hebben inmiddels allemaal wel het verhaal van Waylon en zijn demonen meegekregen. Hij ging vreemd terwijl Bibi Breijman zwanger was van hun zoontje. Er was veel kritiek op het feit dat hij zijn overspel afschoof op ‘demonen’. “Ik begrijp dat het woord ‘demonen’ voor een heleboel mensen een ding was, van: ja, het is lekker makkelijk om het daarop af te schuiven”, vertelde hij in november in Boerderij van Dorst. “Maar niemand heeft ook maar enig idee van wat er bij jou speelt of bij jou thuis speelt.”

Maar die demonen waren er volgens Waylon niet zomaar en hij wist ook waar ze vandaan kwamen. “Door het leven, door wat dan ook, zijn er blokkades in mijn hoofd gekomen, die ervoor gezorgd hebben dat de boel daar beneden gewoon niet meer lekker werkte.”

Zijn kleine…