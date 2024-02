Beurzen consolideren – CashCow.nl

Aandelenmarkten lijken aan te sturen op een kortstondige consolidatie. De drive voor een opgaande markt is te groot om deze te negeren.

De opwaartse kracht wordt soms gevoed door megalomane wensen. Sam Altman, de topman van OpenAI, is volgens een artikel in de Telegraaf in gesprek met verschillende investeerders om biljoenen dollars op te halen om de wereldwijde chipindustrie opnieuw vorm te geven. De snelgroeiende sector van kunstmatige intelligentie staat voor grote uitdagingen. Hij wil het tekort aan geavanceerde computerchips aanpakken door een wereldwijd netwerk van chipfabrieken op te zetten. De totale kosten voor Altmans project kunnen oplopen tot 7 biljoen dollar.

Gelijk

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen maand stabiel gebleven. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo. “Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten bleef in vergelijking met januari gelijk op 2,8 op een schaal van -15 tot 15. In december lag dit nog op 3,9. Het sentiment…