Beursspoken worden wakker – CashCow.nl

Het wordt een beursdag van oude beursspoken uit de kast halen.

In Japan is de inflatie in oktober gestegen tot 3,3% van 3,0% een maand eerder. Ook in Japan een dalende PMI-industrie naar 48,1 in november van 48,7 een maand eerder; de raming was 48,8. Bestuurders van de ECB hebben aangegeven dat de rente voorlopig hoog zal blijven om uiteindelijk de inflatie te beteugelen. ECB-president Lagarde houdt vandaag om 11.00 uur een toespraak. Kortom, de angst voor inflatie en rente steekt weer de kop op; de beursspoken worden wakker.

Amerikaanse futures afwachtend. Nikkei +0,5%, Shanghai -0.7%, Sensex onveranderd en Hong Kong -1,7%. Chinese projectontwikkelaars mogen van Beijing ongedekte leningen afsluiten.

Euro/dollar 1,0909. Brent +0,2% op 81,55 dollar. Bitcoin +0,4% op 37.414 dollar. Rente is fractioneel hoger.

