Beursblik: teruglopende resultaten Corbion verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft over het derde kwartaal van dit jaar waarschijnlijk de resultaten zien teruglopen. Dit verwacht ABN AMRO in aanloop naar de cijfers van

de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën donderdag voorbeurs.



De bank verwacht een omzet van 376,5 miljoen euro tegen 393 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBITDA komt naar verwachting van de bank uit op 49,3 miljoen euro tegen 52,9 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder.

Analisten van Degroof Petercam houden rekening met zwakke kwartaalresultaten. “Gezien de marktomstandigheden denken we dat de outlook uitdagend wordt”, aldus analist Fernand de Boer in een rapport.

ABN AMRO stelde tegenover ABM Financial News dat de vorig jaar aangekondigde verkoop van de emulgatoren-tak wel erg lang duurt. De bank stelde dat vorig jaar december de rente een stuk lager lag dan nu en dat een verkoop nog steeds geen gelopen race lijkt. Ook Degroof Petercam merkte in een…