Beursblik: overdreven koersreactie AkzoNobel

(ABM FN-Dow Jones) De koersval van AkzoNobel van ruim 4 procent op dinsdag is overtrokken. Dit stelden analisten van Morgan Stanley.

Beleggers maken zich volgens de bank zorgen over de voorzichtige toon die het bedrijf aansloeg tijdens een bijeenkomst.

Volgens de eigen website was AkzoNobel vandaag aanwezig op de ‘Food Ingredients & Chemicals Conference’ van zakenbank Berenberg in Londen én op de ‘Autumn Conference’ van Kepler Cheuvreux in Parijs.

Morgan Stanley sprak na de koersval met AkzoNobel en het bedrijf bevestigde dat de outlook voor het derde kwartaal en heel 2023 onveranderd is.

Voor het lopende boekjaar 2023 mikt de onderneming op een aangepaste EBITDA van 1,40 tot 1,55 miljard euro, zo bleek bij de halfjaarcijfers eind juli. Daarvoor werd nog uitgegaan van 1,2 miljard tot 1,5 miljard euro.

De volumes in China blijven zwak en de prijzen staan onder druk, maar dat is geen nieuws, aldus Morgan Stanley, dat een Overwogen advies heeft op AkzoNobel met een…