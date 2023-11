Beursblik: margedruk bij Signify voorzien

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het derde kwartaal van 2023 naar verwachting de resultaten onder druk zien staan met een lagere marge tot gevolg. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het verlichtingsbedrijf zelf samenstelde.

De analisten rekenen gemiddeld op een omzet van krap 1,68 miljard euro, hetgeen minder zou zijn dan de 1,91 miljard euro aan omzet een jaar eerder in dezelfde periode. Dit komt neer op een vergelijkbare omzetdaling van 7,5 procent.

De analisten rekenen verder op een aangepaste EBITA van 157 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 199 miljoen euro. Dat zou resulteren in een marge van 9,4 procent tegen 10,4 procent een jaar eerder. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de marge 8,3 procent.

Onder aan de streep hield Signify in het derde kwartaal vermoedelijk een nettowinst van 66 miljoen euro over, zo voorspellen de analisten.

ING blijft wat terughoudender dan de consensus op het vlak van de autonome groei en aangepaste EBITA-marge. Wel…