Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel AkzoNobel

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel AkzoNobel verlaagd van 88,00 naar 84,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank.

Na de bekendmaking van de resultaten over het derde kwartaal, verlaagde Jefferies de taxaties voor de EBITDA met ongeveer 2 procent. Het tijdspad voor het realiseren van herstructureringen en kostenbesparingen is enigszins teleurstellend. Dit zal vooral pas plaatsvinden in 2027, aldus Jefferies.

Echter, de analisten van de bank wezen erop dat de belangrijkste aanjagers voor de winst voor de komende twaalf maanden op koers liggen. Beleggers mogen er volgens de bank dan ook op vertrouwen dat de EBIT van Akzo in 2024 met 15 tot 20 procent groeit.

Het aandeel AkzoNobel daalde woensdag met 4,2 procent naar 61,42 euro.