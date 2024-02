Beursblik: hogere resultaten Euronext verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk op jaarbasis een hogere omzet behaald en ook de EBITDA is gestegen. Dit schreven analisten in aanloop naar de resultaten van de beursuitbater, die donderdag nabeurs verschijnen.

Voor het vierde kwartaal verwacht Citi voor Euronext een omzet van 358 miljoen euro. Dat zou 3 procent minder zijn dan de analistenconsensus van 370 miljoen euro.

In het derde kwartaal boekte Euronext een omzet van 360,2 miljoen euro en in het vierde kwartaal van 2022 kwam er een omzet van 347 miljoen euro in de boeken.

Verder rekent de markt op een omzet uit effectenhandel van 123 miljoen euro en een opbrengst uit nieuwe beursnoteringen van 55 miljoen euro. In het derde kwartaal kwam de omzet uit effectenhandel uit op ruim 118 miljoen euro en die uit nieuwe beursnoteringen op circa 55 miljoen euro. Citi is iets voorzichtiger met de verwachte omzet uit effectenhandel, die wordt geschat op 116 miljoen euro.

Volgens…