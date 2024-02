Beursblik: Degroof verhoogt koersdoel OCI

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam ziet OCI aandeelhouders stevig belonen en besloot het koersdoel voor het aandeel te verhogen van 29,00 naar 31,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit schreef analist Frank Claassen van Degroof Petercam woensdag in een rapport.

De cijfers over het vierde kwartaal waren niet bepaald inspirerend, oordeelde de analist, maar dat is niet belangrijk nu de prijskaartjes van Fertiglobe en IFOC bekend zijn.

De overgebleven methanolactiviteiten in de VS presteerden beter dan verwacht, terwijl de stikstoftak in Europa tegenviel, aldus Claassen.

Belangrijker waren de opmerkingen over de kapitaalteruggave aan aandeelhouders, die OCI woensdag specificeerde, aldus Claassen. Deze teruggave is conform verwachting. Daarmee keert OCI ongeveer de helft van zijn marktkapitalisatie uit.

Het tijdelijk opschorten van het reguliere dividend noemde Claassen dan ook logisch.

Het aandeel liep vanochtend 2,4 procent terug tot 26,44 euro.