Beurs in Beeld | Olie heeft de wind weer stevig in de zeilen

De oorzaak van de opwaartse beweging van de olieprijs ligt hoofdzakelijk in de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Deze regio is verantwoordelijk voor meer dan een derde van de wereldolieproductie en twee significante gebeurtenissen hebben daar bijzonder veel aandacht getrokken.

Aanval Russische olietanker Zwarte Zee

Ten eerste was er een aanval op een olietanker, beladen met Russische olie. Dit incident heeft andere tankers doen besluiten de Rode Zee te mijden en in plaats daarvan om te varen via Zuid-Afrika. Voorheen werd aangenomen dat olietankers, zolang ze niet direct gelieerd waren aan de Verenigde Staten, veilig konden varen in deze regio.B

Biden belooft harder optreden richting Iran

Ten tweede werden Amerikaanse militairen…