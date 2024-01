Beurs in Beeld | Cruisemaatschappijen toppers in 2023

De absolute topper was Royal Caribbean Group, dat een plus van 162% noteerde. Ook concurrent Carnival Corporation realiseerde met 130% ruimschoots een verdubbeling. En ook het aandeel Norwegian Cruise Line Holdings deed het met ‘slechts’ 64% uitstekend. Het verhaal achter deze stijgingen zit hem natuurlijk in het verdwijnen van coronarestricties. De reisindustrie was in brede zin een herstelkandidaat in 2023 en dat gold zeker voor aanbieders van cruises, die als laatste herstelden.



Op het hoogtepunt van de coronapandemie lagen de luxe cruiseschepen van deze bedrijven stil in de havens. De omzet was in 2021 maar 10% van die in 2019. Na drie jaar van rode cijfers…