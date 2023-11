Beurs en Economie | Sterken worden almaar sterker

Het cijferseizoen zit er in de VS bijna op. Meer dan 440 van de bedrijven uit de S&P500 Index hebben de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Vooralsnog is dit een niet heel opmerkelijk, zij het wel iets beter dan gemiddeld kwartaal. Een kleine 80% van de 440 bedrijven boekte een (iets) hogere winst per aandeel dan analisten hadden verwacht.

Het gemiddelde over de afgelopen tien jaar is ruim 72%, blijkt uit de berekeningen van Standard & Poor’s-analist Howard Silverblatt. Bijna 16% kon de gemiddelde analistenverwachting over het afgelopen kwartaal daarentegen niet waarmaken. Ook dat is redelijk in lijn met het historisch gemiddelde, de afgelopen tien jaar bleef de winst…