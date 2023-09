Beurs en Economie | India lost groeibelofte eindelijk in

Bij net iets meer dan 7% van de Nederlandse bedrijven staat een vrouw aan het roer. Daarmee presteert ons land een stuk slechter dan buurlanden, bleek deze zomer uit het Global Gender Gap Report 2023 dat afgelopen zomer verscheen. Op het vlak van gendergelijkheid kan Nederland ook nog wat leren van een land als India. Daar werd afgelopen dinsdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat voorschrijft dat een derde van het aantal zetels in het Lagerhuis gereserveerd wordt voor vrouwen. Momenteel bezetten vrouwen slechts 15% van de zetels in het parlement.



Ook in andere opzichten loopt India voor op wat er in de westerse wereld gebeurt. Op de markt voor draadloos internet is de prijs per gigabyte data bijvoorbeeld sinds 2014 met 97%…